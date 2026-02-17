Vijay Solvex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vijay Solvex hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 16,78 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vijay Solvex 23,35 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,18 Prozent auf 6,05 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at