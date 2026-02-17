|
17.02.2026 06:31:28
Vijay Solvex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vijay Solvex hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 16,78 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vijay Solvex 23,35 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,18 Prozent auf 6,05 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor Börsenbeginn tiefer gesehen -- DAX schwächer erwartet -- Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Markt dürfte sich zum Börsenstart schwächer zeigen. Der DAX wird am Dienstag ebenso tiefer erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.