Vijay Solvex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vijay Solvex stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vijay Solvex ein EPS von 3,30 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,23 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at