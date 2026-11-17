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17.11.2026 06:31:28
Vijay Solvex: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Vijay Solvex hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,65 INR. Im Vorjahresviertel hatte Vijay Solvex 19,02 INR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Vijay Solvex mit einem Umsatz von insgesamt 7,17 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,48 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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