Vijaya Diagnostic Centre vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vijaya Diagnostic Centre gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 5,78 INR gegenüber 4,21 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,55 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 26,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at