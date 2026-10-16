Viji Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Viji Finance hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Viji Finance ein EPS von -0,010 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Viji Finance im vergangenen Quartal 28,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 334,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Viji Finance 6,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at