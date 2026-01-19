|
Viji Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Viji Finance hat am 16.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Viji Finance mit einem Umsatz von insgesamt 15,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 112,53 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
