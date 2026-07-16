Viji Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Viji Finance hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Viji Finance -0,020 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 215,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Viji Finance einen Umsatz von 6,6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at