Viji Finance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Viji Finance lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Viji Finance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent auf 6,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at