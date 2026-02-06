Vikas GlobalOne stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vikas GlobalOne hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Vikas GlobalOne hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 687,2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 847,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at