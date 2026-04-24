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24.04.2026 06:31:29
Vikas Multicorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vikas Multicorp ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vikas Multicorp die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,78 Prozent auf 1,41 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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