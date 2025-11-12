Vikas Wsp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vikas Wsp hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,43 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vikas Wsp ebenfalls 0,430 INR je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at