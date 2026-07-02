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02.07.2026 07:29:16
Viking Acquisition II Prices $200 Mln IPO
(RTTNews) - Viking Acquisition Corp. II (VII.U) on Wednesday priced its initial public offering of 20 million units at $10 per unit.
The offering is expected to close on July 6.
The offering is expected to raise $200 million in gross proceeds.
The company said each unit consists of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant, with each whole warrant exercisable to purchase one Class A ordinary share at $11.50 per share.
The underwriters have a 45-day option to purchase up to an additional 3 million units to cover over-allotments, if any.
The units are expected to begin trading on the New York Stock Exchange under the symbol "VII U" on July 2.
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