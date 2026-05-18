Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
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18.05.2026 18:56:13
Viking Global Opens Fresh Apple Stake Worth Nearly $1 Billion As Big Tech Trade Roars Back
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Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: Viking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.03.26
|Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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