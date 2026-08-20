Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
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20.08.2026 11:50:15
Viking Global Shifts Gears: Andreas Halvorsen Makes $817 Million Bet on Ferrari, Slashes Tesla Stake by 78% in Q2
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|Ferrari N.V.
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|54,50
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|Tesla
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|Viking Holdings Ltd Registered Shs
|90,53
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