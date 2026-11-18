Viking hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Viking im vergangenen Quartal 2,18 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Viking 2,00 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,20 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at