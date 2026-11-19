LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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19.11.2026 17:57:02
Viking Is the Latest Cruise Line Stock to Survive the Market's Wild Waves
It's been a rocky market in recent weeks, but cruise line stocks have been coasting. River cruise specialist Viking (NYSE:VIK) became the latest player to deliver better-than-expected results this week. The market is noticing.
Carnival (NYSE:CCL) kicked off earnings season with a strong third quarter in late September. Fellow ocean liners Royal Caribbean (NYSE:RCL) and Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH) have followed suit.
Image source: Getty Images.
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