Viking Kagit Ve Seluloz vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Viking Kagit Ve Seluloz stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,01 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,320 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 186,3 Millionen TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Viking Kagit Ve Seluloz 180,6 Millionen TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at