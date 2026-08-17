Viking Line Ab gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Viking Line Ab stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 129,3 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Viking Line Ab einen Umsatz von 128,4 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at