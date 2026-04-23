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23.04.2026 06:31:29
Viking Line Ab veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Viking Line Ab hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,280 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,09 Prozent auf 84,6 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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