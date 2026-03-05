05.03.2026 06:31:28

Viking präsentierte Quartalsergebnisse

Viking hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Viking im vergangenen Quartal 1,72 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Viking 1,35 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,546 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,62 Milliarden USD gesehen hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Viking ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 21,89 Prozent auf 6,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,47 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 6,40 Milliarden USD, befunden.

