Viking stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Viking präsentierte in der am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,990 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Viking mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,49 Prozent gesteigert.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,25 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,14 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at