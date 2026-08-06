Viking Holdings Aktie

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WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010

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06.08.2026 16:21:14

Viking Therapeutics Declined in July, and why its Long-Term Prospects are Undiminished

Shares in Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) declined by 18.6% in July, according to data from S&P Global Market Intelligence. The decline came during a slow month for newsflow in its pipeline, as investors began to fret about the company's financial position.The healthcare company delivered its second-quarter earnings report at the end of the month and confirmed that its phase 3 trials for its weight loss drug VK2735 in subcutaneous (injection) form were fully enrolled and proceeding in line with management's plans, and also that it continued to expect its phase 3 trials for VK2735 (oral) to begin in the fourth quarter. Finally, on VK2736, management confirmed that the phase 1 maintenance trial will report results this quarter. As a reminder, VK2735 is being developed as a dual-formulation therapy, in which an initial injectable dose can be followed by an oral maintenance dose. It's an exciting possibility because VK2735 has demonstrated the ability to produce a steeper velocity of weight loss than its peers in previous trials. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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