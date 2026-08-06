Viking Holdings Aktie
WKN DE: A40ANH / ISIN: BMG93A5A1010
|
06.08.2026 16:21:14
Viking Therapeutics Declined in July, and why its Long-Term Prospects are Undiminished
Shares in Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) declined by 18.6% in July, according to data from S&P Global Market Intelligence. The decline came during a slow month for newsflow in its pipeline, as investors began to fret about the company's financial position.The healthcare company delivered its second-quarter earnings report at the end of the month and confirmed that its phase 3 trials for its weight loss drug VK2735 in subcutaneous (injection) form were fully enrolled and proceeding in line with management's plans, and also that it continued to expect its phase 3 trials for VK2735 (oral) to begin in the fourth quarter. Finally, on VK2736, management confirmed that the phase 1 maintenance trial will report results this quarter. As a reminder, VK2735 is being developed as a dual-formulation therapy, in which an initial injectable dose can be followed by an oral maintenance dose. It's an exciting possibility because VK2735 has demonstrated the ability to produce a steeper velocity of weight loss than its peers in previous trials. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
|
13.05.26
|Ausblick: Viking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Viking Holdings Ltd Registered Shs
|105,79
|-0,38%
|Viking Therapeutics Inc
|29,55
|2,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.