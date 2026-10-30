Viking Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Viking Therapeutics hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at