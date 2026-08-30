Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
30.08.2026 21:45:00
Viking Therapeutics Stock Is Down 66% From Its Peak. Here's What Comes Next.
Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) stock is down almost 66% from its early 2024 peak and down about 8.4% so far in 2026. While there's little the company can do regarding the drug development programs of larger peers like Eli Lilly and Novo Nordisk, Viking has a mix of near- and long-term catalysts in its pipeline that could meaningfully rerate the stock.The company's lead drug candidate is VK2735, a dual GLP-1 and GIP agonist in development in subcutaneous and oral forms to treat obesity and type 2 diabetes. VK2735 has two potential advantages over rival drugs, including Eli Lilly's Zepbound/Mounjaro (tirzepatide), Foundayo (orforglipron), and Novo Nordisk's Ozempic/Wegovy (semaglutide).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comes S.A.
Analysen zu Viking Therapeutics Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Viking Holdings Ltd Registered Shs
|88,50
|-1,46%
|Viking Therapeutics Inc
|27,55
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag nach unten.