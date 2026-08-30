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30.08.2026 21:45:00

Viking Therapeutics Stock Is Down 66% From Its Peak. Here's What Comes Next.

Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) stock is down almost 66% from its early 2024 peak and down about 8.4% so far in 2026. While there's little the company can do regarding the drug development programs of larger peers like Eli Lilly and Novo Nordisk, Viking has a mix of near- and long-term catalysts in its pipeline that could meaningfully rerate the stock.The company's lead drug candidate is VK2735, a dual GLP-1 and GIP agonist in development in subcutaneous and oral forms to treat obesity and type 2 diabetes. VK2735 has two potential advantages over rival drugs, including Eli Lilly's Zepbound/Mounjaro (tirzepatide), Foundayo (orforglipron), and Novo Nordisk's Ozempic/Wegovy (semaglutide).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Viking Therapeutics Inc 27,55 -0,72% Viking Therapeutics Inc

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