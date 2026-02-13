Viking Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Viking Therapeutics hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Viking Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,190 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,010 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at