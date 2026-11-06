Vikram Thermo (India) legte Quartalsergebnis vor

Vikram Thermo (India) hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 4,33 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vikram Thermo (India) 3,53 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 443,7 Millionen INR gegenüber 346,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at