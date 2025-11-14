Vikram Thermo (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vikram Thermo (India) äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 3,53 INR gegenüber 3,12 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 346,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 336,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at