Vikram Thermo (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vikram Thermo (India) hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,24 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,53 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 378,7 Millionen INR – ein Plus von 32,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vikram Thermo (India) 286,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at