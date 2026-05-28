Vikram Thermo (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vikram Thermo (India) hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 2,72 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vikram Thermo (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 377,8 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 271,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 12,28 INR beziffert. Im Vorjahr waren 2,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,34 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Vikram Thermo (India) einen Umsatz von 1,25 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at