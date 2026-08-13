Vikran Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vikran Engineering hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vikran Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at