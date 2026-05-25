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25.05.2026 06:31:29
Vikran Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vikran Engineering stellte am 22.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,05 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Vikran Engineering ein Gewinn pro Aktie von 4,35 INR in den Büchern gestanden.
Vikran Engineering hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,49 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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