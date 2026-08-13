Viksit Engineering: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Viksit Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,61 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -108,200 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at