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03.08.2026 06:31:29
Viktor Lenac Shipyard dd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Viktor Lenac Shipyard dd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Viktor Lenac Shipyard dd hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,080 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz lag bei 20,3 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 17,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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