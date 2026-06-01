Vilkyskiu pienine AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vilkyskiu pienine AB hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,0 Millionen EUR – ein Plus von 22,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vilkyskiu pienine AB 71,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at