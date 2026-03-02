Vilkyskiu pienine AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vilkyskiu pienine AB hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Vilkyskiu pienine AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,1 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 63,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,860 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Vilkyskiu pienine AB 2,15 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,91 Prozent auf 286,93 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,43 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at