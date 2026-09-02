Vilkyskiu pienine AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vilkyskiu pienine AB hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vilkyskiu pienine AB 98,6 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 71,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at