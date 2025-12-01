Vilkyskiu pienine AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vilkyskiu pienine AB hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,790 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,4 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73,0 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at