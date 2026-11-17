Richoux Group Aktie
WKN: A0HMVL / ISIN: GB00B0NYFG99
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17.11.2026 15:57:09
Villa Florhof: Nun wird auch im Gourmet-Restaurant aufgetischt
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Drei Monate nach dem Hotel hat in der Zürcher Villa Florhof nun auch das Signature Restaurant eröffnet. Bis Weihnachten wechseln sich Gastköche aus dem Lalique-Kosmos und aus dem Engadin am Herd ab. finews hat den Auftakt probiert.
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