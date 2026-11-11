Village Farms: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Village Farms hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Village Farms ebenfalls ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Village Farms im vergangenen Quartal 66,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Village Farms 66,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at