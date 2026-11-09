Village Farms Aktie
WKN DE: A0YJNB / ISIN: CA92707Y1088
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09.11.2026 13:32:24
Village Farms International Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Village Farms International Inc. (VFF.TO) revealed earnings for third quarter of $9.97 million
The company's bottom line came in at $9.97 million, or $0.08 per share. This compares with $10.22 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.2% to $66.90 million from $66.74 million last year.
Village Farms International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.97 Mln. vs. $10.22 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.08 last year. -Revenue: $66.90 Mln vs. $66.74 Mln last year.
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