Village Farms Aktie

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WKN DE: A0YJNB / ISIN: CA92707Y1088

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10.09.2026 15:11:43

Village Farms International Names Hamid Shekarchi Interim CFO

(RTTNews) - Thursday, Village Farms International, Inc. (VFF, VFF.TO) announced that it has appointed Hamid Shekarchi as interim Chief Financial Officer, effective immediately.

Shekarchi's appointment follows the completion of a thorough search process as part of the company's previously announced CFO succession plan, which was disclosed on April 3, 2026.

He previously served as CFO of the company's Canadian cannabis business, overseeing finance, accounting, and IT. He also helped combine Pure Sunfarms and Rose LifeScience and supported the rapid growth of the company's international export business.

Before joining Pure Sunfarms in 2021, Hamid co-led BDO's Western Canada Cannabis practice, focusing on business valuations in North America and Europe.

In pre-market activity on the Nasdaq, the shares were trading 0.34 percent lower at $2.9600, after closing Wednesday's trading 1.98 percent down.

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