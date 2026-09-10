Village Farms Aktie
WKN DE: A0YJNB / ISIN: CA92707Y1088
|
10.09.2026 15:11:43
Village Farms International Names Hamid Shekarchi Interim CFO
(RTTNews) - Thursday, Village Farms International, Inc. (VFF, VFF.TO) announced that it has appointed Hamid Shekarchi as interim Chief Financial Officer, effective immediately.
Shekarchi's appointment follows the completion of a thorough search process as part of the company's previously announced CFO succession plan, which was disclosed on April 3, 2026.
He previously served as CFO of the company's Canadian cannabis business, overseeing finance, accounting, and IT. He also helped combine Pure Sunfarms and Rose LifeScience and supported the rapid growth of the company's international export business.
Before joining Pure Sunfarms in 2021, Hamid co-led BDO's Western Canada Cannabis practice, focusing on business valuations in North America and Europe.
In pre-market activity on the Nasdaq, the shares were trading 0.34 percent lower at $2.9600, after closing Wednesday's trading 1.98 percent down.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Village Farms
|
09.08.26
|Ausblick: Village Farms stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Village Farms präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Village Farms präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Village Farms zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Village Farms
Aktien in diesem Artikel
|Village Farms
|2,46
|-2,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.