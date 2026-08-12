Village Farms legte Quartalsergebnis vor

Village Farms hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Village Farms 64,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at