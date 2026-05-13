Village Farms präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Village Farms hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Village Farms -0,060 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 50,2 Millionen USD – eine Minderung von 34,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 77,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at