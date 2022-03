Village Farms stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Village Farms gab am 01.03.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,030 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Village Farms 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 72,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,110 USD. Im Vorjahr waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 268,02 Millionen USD – ein Plus von 36,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Village Farms 195,93 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,128 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 262,60 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at