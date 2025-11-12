Village Farms vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Village Farms präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,95 Prozent auf 66,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at