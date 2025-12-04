Village Super Market A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Village Super Market A hat am 02.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,860 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 557,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 582,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at