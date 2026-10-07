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07.10.2026 06:31:28
Village Super Market A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Village Super Market A hat sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Village Super Market A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 609,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 599,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,56 USD beziffert, während im Vorjahr 3,81 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,41 Milliarden USD gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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