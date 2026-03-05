Village Super Market A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Village Super Market A lud am 03.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Village Super Market A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,14 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 641,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 599,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at