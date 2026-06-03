Village Super Market A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Village Super Market A gab am 02.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 572,6 Millionen USD gegenüber 563,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at