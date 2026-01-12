Village Vanguard hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Village Vanguard äußerte sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,24 JPY. Im Vorjahresquartal waren -79,270 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 5,12 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Village Vanguard 5,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at